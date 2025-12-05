Son Mühür- Ruanda'da 1994 soykırımının yarattığı etnik gerilimin bir sonucu olarak Demokratik Konge Cumhuriyeti'yle yaşanan gerilim geçtiğimiz hafta Beyaz Saray koridiorlarına taşınmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın öncülüğünde Demokratik Kongo Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame masaya oturarak iyi niyet belgesine imza attı.

Ancak Trump'ın, mineraller açısından zengin bir bölgede yıllardır süren çatışmalara son vermeyi amaçlayan yeni anlaşmaları imzalamak üzere Kongo ve Ruanda liderlerini Washington'da ağırlamasının ardından, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda çatışmalar şiddetlendi.

Trump çatışmaları sonlandırıyoruz demişti...



Başkan Trump imza töreninde, "On yıllardır devam eden bir savaşı sonlandırıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Trump'ın açıklamasından saatler sonra bölgedeki huzursuzluğun devam ettiği ortaya çıktı.



Bu yılın başlarında doğu Kongo'nun iki büyük şehrini ele geçiren ve Washington anlaşmasına bağlı olmayan Ruanda destekli AFC/M23 isyancı grubu, hükümete sadık güçlerin yaygın saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Demokratik Kongo ordusu sözcüsü, çatışmaların sürdüğünü ve Ruanda güçlerinin bombalama yaptığını duyurdu.