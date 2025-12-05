Son Mühür- Son dönemde Latin Amerika'dan ABD'ye deniz yoluyla taşınan yasaklı maddeye karşı taviz vermeyen ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurduğunu duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), X hesabından tekneye düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Yasaklı madde taşıdığı iddia edilen teknelere karşı düzenlenen 23'üncü saldırı olarak kayıtlara geçen olay tam da Temsilciler Meclisi ve Senato'da Savunma Bakanı Pete Hegseth'in saldırı emri nedeniyle tartışıldığı dönemde gerçekleştirildi.



2 Eylül'dek tekne saldırısında yaralı olarak kurtulan 2 kişinin ikinci bir saldırıyla öldürülmesi Demokratlar'ın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Saldırıya dair videoyu izleyen Demokrat üyeler, söz konusu videodan rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Merhamet etmeyin çağrısı...



Demokrat Kongre üyesi Jim Himes ise Amiral'in, Hegseth'in "Hepsini öldürün" ya da "Merhamet etmeyin" şeklinde bir emir vermediğini doğruladığını söyledi.

Savaş suçu oluşturabilecek bir eylemle ilgili olarak ABD Başkanı Trump da kendisinin böyle bir ikinci saldırıya onay vermeyeceğini söylemiş, Hegseth’i savunarak "Pete bunun yaşanmadığını söyledi. Ona güvenim tam." açıklaması yapmıştı.

Demokrat üyeler Savunma Bakanlığı'nın Savaş Hukuku El Kitabı, çatışmalardan uzak durdukları ve kaçmaya teşebbüs etmedikleri sürece, etkisiz, bilinçsiz veya gemi kazası geçirmiş savaşçılara saldırıyı yasaklamaktadır hatırlatmasında bulundu.