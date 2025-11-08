Afyonkarahisar’ın MHP yönetimindeki Bolvadin Belediyesi’nde istifa krizi derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde MHP’li Belediye Meclis Üyesi Cafer Kovan, partisinden istifa ederek bağımsız devam edeceğini açıklamıştı. Bu kez belediye meclisinin tek kadın üyesi Elif Topçu Güçlü de MHP’den ayrıldığını duyurdu.

Güçlü, yaptığı açıklamada, MHP Bolvadin İlçe Başkanı Mahmut Kızıltoprak’ı sert sözlerle eleştirdi:

“07.11.2025 tarihi itibariyle partimden istifa etmiş olup, belediye meclis üyeliğime bağımsız olarak devam edeceğim. Şahsım üzerinden yöneltilen entrikalara boyun eğmeyeceğimi belirtip, koltuğunu bir bayanın üzerinden sağlamlaştıracağına inanan mevcut ilçe başkanına ayrıca hakkımı helal etmiyorum.”

MHP’li Bolvadin Belediyesi, son günlerde ortaya atılan yolsuzluk iddiaları nedeniyle de tartışmaların odağında. İddialar üzerine belediyeye müfettişlerin gönderildiği öğrenildi.