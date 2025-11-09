Demirköy ilçesindeki bir ceviz işletmesi, 1200 dekarlık kıraç arazide 30 bin ağaçla yılda 200 ton ceviz üretimi gerçekleştiriyor. İşletme, elektrik maliyetlerini azaltmak için tesisin çatısına kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile enerjisinin tamamını güneşten sağlıyor.

İşletme Müdürü Akif Tatar, yenilenebilir enerjiye yönelerek hem doğaya katkı sağladıklarını hem de üretim maliyetlerini düşürdüklerini ifade etti. Tatar, geçen yıl tesis çatısına kurulan 400 panelin saatte 250 kilovat enerji ürettiğini belirtti ve tüm firmaların benzer uygulamaları değerlendirmesini önerdi.

Kıraç araziler üretime kazandırılıyor

Tatar, işletmenin 2013 yılında 300 dekar alanda üretime başladığını, bugün 1200 dekara ulaştıklarını ve 3 yıl içinde üretim kapasitesini 500 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kıraç arazilerin tarıma kazandırılmasının hem yerel ekonomiye hem de ülke genelinde ithalatın azaltılmasına katkı sağladığını vurguladı.

Tatar, ceviz üretiminin zahmetli bir iş olduğunu belirterek, tüm arazide damla sulama sistemi kullandıklarını ifade etti. Bu sistem sayesinde kuraklık dönemlerinde suyun minimum seviyede kullanılabildiğini ve teknolojinin tarımda etkin şekilde uygulanmasının üretim verimliliğini artırdığını sözlerine ekledi.