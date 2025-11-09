Trabzon'un Hayrat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 102 yaşındaki Meryem Koç, seyahat engeli ve ileri yaşı nedeniyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne gidemeyince evde kimlik yenileme hizmetinden yararlandı.

Meryem nine, Kaymakam Selçuk Baş ve İlçe Nüfus Müdürü Ümit Kalaycı tarafından evinde ziyaret edilerek yeni kimlik kartına kavuştu.

"Bizim için de ayrı bir mutluluk oldu"

Cumhuriyetle yaşıt olan 01.03.1923 Meryem Koç'un kimlik yenileme işlemi, aynı zamanda devletin yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlara sunduğu insani hizmetin anlamlı bir örneği oldu. Kaymakam Selçuk Baş, yaşlı ve seyahat engeli olan vatandaşlara yönelik kimlik yenileme hizmetinin Türkiye genelinde başarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Yaşı ilerlemiş ve seyahat engeli bulunan vatandaşlarımıza evlerinde bu hizmeti veriyoruz. Bu vesileyle onları ziyaret edip hal hatırlarını soruyoruz. Hem kimlik değişimlerini gerçekleştiriyoruz hem de kendilerini mutlu ediyoruz. Cumhuriyetle yaşıt Meryem teyzemizin kimliğini yenilemek bizim için de ayrı bir mutluluk oldu" dedi.