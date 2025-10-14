Son Mühür- Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Havayolları’nın sahibi Ali Sabancı ile Aydın Doğan’ın kızı, Hürriyet Gazetesi’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Doğan Vakfı Başkanvekili Vuslat Doğan, 29 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. Ünlü çift, ayrılık kararını birlikte verdiklerini belirterek ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

“Birbirimizi suçlamadık, maddi talebimiz yok”

Sabancı ve Doğan, yaptıkları açıklamada birbirlerini tekne kazasından sorumlu tutmadıklarını ve hiçbir maddi talepte bulunmadan yollarını ayırdıklarını ifade etti.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık, birçok zorluğu da göğüsledik. Güzel anılar biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı. Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamadık. Ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu.

Dualarla başlayan, iyileşme azmiyle süren zor bir süreç yaşadık. Bu süreç bizi yakınlaştırmak yerine uzaklaştırdı. Şimdi tamamen iyileştiğimiz bugünlerde evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.”

“Bir ömür boyu can dostuyuz”

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, açıklamanın devamında birbirlerine karşı dostluklarını sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Birincisi, birbirimizi kazadan sorumlu tutmadık. İkincisi, birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü, bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz. Zor günlerde bizi dualarıyla saran herkese teşekkür ediyoruz.”

Kazadan sonra zor bir süreç başladı

Ünlü çiftin açıklamasında da yer verdiği gibi, ayrılığa giden sürecin fitilini 2023 yazında yaşanan Yunanistan’daki tekne kazası ateşlemişti. Çift, Yunan adası Leros’ta tatildeyken akşam yemeği için zodyak botla denize açılmış ve kayalıklara çarpmıştı.

Ali Sabancı ağır yaralanmıştı

Kazada ağır yaralanan Ali Sabancı’nın dalağının alındığı, aort damarında ciddi hasar oluştuğu ve 7 saat süren bir ameliyat geçirdiği açıklanmıştı.

Vuslat Doğan Sabancı ise kazada yüzünden yaralanmış ve uzun süren bir tedavi sürecine girmişti. Açıklamalarında “birimiz kısa sürede iyileşirken diğerimiz çok ağır bir süreç yaşadı” ifadeleriyle bu döneme atıfta bulundular.

“Aynı mevsimde buluşamadık” sözü dikkat çekti

Ünlü çiftin açıklamasında en dikkat çeken ifade “Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı, aynı mevsimde buluşamadık” cümlesi oldu.

Bu söz, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çiftin uzun yıllar süren birlikteliğinin ardından saygı çerçevesinde ayrılmaları takdir topladı.