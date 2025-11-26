Son Mühür- Her haftasında reyting listelerinde üst sıraları zorlayan Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Dizideki performansıyla öne çıkan Özdemir, aynı zamanda sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da geniş bir hayran topluluğuna hitap ediyor.

“Kariyerimde hep kadınlardan ilham aldım”

Ödül için gönderdiği video mesajda teşekkürlerini ileten ünlü oyuncu, kadın dayanışmasına vurgu yaptı. Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Ödül için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. İlham veren olmak çok ayrı bir duygu. Kariyerimde hep kadınlardan ilham aldım ve benim de şu an ilham veriyor olmamı düşünmeniz çok mutluluk verici. Sizleri kocaman öpüyorum.”

Hayranlarından tebrik yağdı

Özdemir’in ödülü kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken, ünlü oyuncunun hayranları tebrik mesajlarıyla paylaşımın altını doldurdu. Oyuncunun kariyerindeki başarı grafiğinin yükselerek devam ettiği yorumları da dikkat çekti.Her haftasında reyting listelerinde üst sıraları zorlayan Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Dizideki performansıyla öne çıkan Özdemir, aynı zamanda sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da geniş bir hayran topluluğuna hitap ediyor.

“Kariyerimde hep kadınlardan ilham aldım”

Ödül için gönderdiği video mesajda teşekkürlerini ileten ünlü oyuncu, kadın dayanışmasına vurgu yaptı. Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Ödül için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. İlham veren olmak çok ayrı bir duygu. Kariyerimde hep kadınlardan ilham aldım ve benim de şu an ilham veriyor olmamı düşünmeniz çok mutluluk verici. Sizleri kocaman öpüyorum.”