Son Mühür/ Begüm Mol- No:309, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi projelerle tanınan Özdemir, Londra Moda Haftası için gittiği İngiltere’den paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini mest etti. Özdemir’in kareleri, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Burberry’nin özel davetlisi oldu

Londra seyahatinde dünyaca ünlü moda markası Burberry’nin Türkiye’den tek davetlisi olarak öne çıkan Demet Özdemir, markanın defilesine katıldı. Defilede Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham gibi global isimlerle aynı anda görüntülendi.

Hayranlardan övgü yağdı

Londra sokaklarında verdiği yeni pozlarla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Özdemir’e, hayranları övgü dolu yorumlar yaptı. Yoğun ilgi gören karelerin ardından oyuncu, önceki gün İstanbul’a dönerek Eşref Rüya dizisinin çekimlerine devam etmeye başladı.