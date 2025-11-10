Son Mühür- Ünlü oyuncu Demet Evgar, İbrahim Selim’in YouTube kanalına konuk oldu. Hem samimi açıklamaları hem de Tamer Karadağlı ile ilgili anlattığı anıyla programın en çok konuşulan ismi oldu.

Evgar’dan Altın Portakal anısı: “Sessizlik mi oldu?”

Programda özel yaşamından kariyer yolculuğuna birçok soruyu yanıtlayan Demet Evgar, yıllar önce Altın Portakal Film Festivali’nde yaşadığı bir olayı anlatırken Tamer Karadağlı’nın ismini anınca stüdyoda anlık bir sessizlik oluştu.

Evgar, bu durumu fark edip esprili bir şekilde “Aaa sessizlik mi oldu?” deyince tüm stüdyoda kahkahalar yükseldi.

İbrahim Selim’den Karadağlı’ya ince gönderme

Demet Evgar’ın anlattıklarına eşlik eden sunucu İbrahim Selim de o anda devreye girerek Karadağlı’ya gönderme niteliğinde bir yorum yaptı. Selim, Evgar’a dönerek, “İnanmadığımız şeyi unutuyoruz ya biz de” ifadesini kullandı.

Stüdyoda samimi ve kahkaha dolu anlar

İbrahim Selim’in sözleri üzerine gülerek karşılık veren Evgar, “Seni seviyorum arkadaşım. Allah’a emanet ol” diyerek stüdyodaki neşeyi artırdı.

Program, hem samimi sohbeti hem de ünlü oyuncunun içten tavırlarıyla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.