Yiğit Evgar, genç yaşlardan itibaren sanat dünyasında aktif şekilde yer aldı ve özellikle tiyatro ile televizyon alanındaki çalışmaları ile öne çıktı. Ailesi sanatla iç içe büyüdü; ünlü oyuncu Demet Evgar’ın erkek kardeşi olması onu daha küçük yaşlarda sektörle buluşturdu. Tiyatro ve kamera arkası deneyimlerini, reklam filmlerinde ve çeşitli projelerde geliştirdi. Eğitimini ise günümüzde sinema ve televizyon alanında sürdürdü.

Kariyerinde hem sahne önü hem de kamera arkası işlerde bulunması Yiğit Evgar’ı çok yönlü bir isim yaptı. Özellikle öğrenciliği döneminde tiyatro ve set arkasında çalıştı, reklam projelerinde ve ablasıyla aynı dizide rol aldı. Manisa doğumlu olan Yiğit Evgar’ın sanat yolculuğu, erken yaşlardan itibaren profesyonel adımlar içermeye başladı.

Eğitim ve İlk Deneyimler

Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Oyunculuğa başlamadan önce, sahne arkasında ve prodüksiyonda deneyimler edindi. “Erkekler Ağlamaz” adlı tiyatro oyunu ve çeşitli rock müzikalleri, onun sahne mutfağında yetişmesini sağlayan projelerden bazıları oldu.

Profesyonel Kariyer ve Projeler

İlk kamera önü performansını reklam filmlerinde gerçekleştiren Evgar, Yedigün ve Alpella gibi markalarla tanındı. Ablası Demet Evgar ile “Gençlik Başımda Duman” dizisinde hem rol aldı, hem de set fotoğrafçısı olarak kamera arkasında bulundu. “Kavak Yelleri” ve “Canım Ailem” gibi popüler dizilerde yer alarak TV izleyicisinin de dikkatini çekti. Ayrıca 2016’da “Ergin ile Gergin” ve 2019’da “Balık Kraker” gibi projelerin yönetmenliğini üstlendi. 2018’de “En Sevdiğim Kumaş” adlı kısa filmde sanat departmanında görev aldı ve ulusal kısa film yarışmalarına katıldı.

Yiğit Evgar Kimdir?

Yiğit Evgar, 1988’de Manisa’da doğdu. Sinema ve televizyon eğitimi aldıktan sonra prodüksiyon, yönetmenlik, sanat bölümü gibi yaratıcı pozisyonlarda çalıştı ve reklam, tiyatro ile dizi projelerinde sahneye çıktı. Bugüne kadar hem oyunculuk hem de yönetmenlik alanlarında tecrübe kazanan Evgar, bilinen markalar ve projelerle tanınıyor. Ablası Demet Evgar ile ortak çalışmaları, sanat dünyasına adım atmasında önemli rol oynadı.