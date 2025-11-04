Türk tiyatro ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından Burak Satıbol, özellikle doğaçlama yeteneği ve kurucusu olduğu Mahşer-i Cümbüş grubu ile dikkat çekiyor. 1979 yılında Bursa'da doğan sanatçı, genç yaşta tiyatro ile tanışarak kariyerine başladı ve bugün hem sahne hem de beyaz perdede önemli işlere imza atıyor.

Ankara'da başlayan tiyatro yolculuğu, İstanbul'a uzanan başarılı bir serüvene dönüştü. Satıbol, kurduğu Mahşer-i Cümbüş topluluğu ile Türkiye'nin dört bir yanında Tiyatro Sporu gösterileri yaparak komedi alanında kendine sağlam bir yer edindi. Televizyon dizilerinden sinema filmlerine kadar geniş bir yelpazede yer alan oyuncu, mizah anlayışı ve doğaçlama becerileriyle seyircinin beğenisini kazandı.

Tiyatro Yolculuğunun Başlangıcı

Burak Satıbol, 14 yaşındayken 1993 yılında Yaratıcı Drama Derneği Seminerlerine katılarak tiyatro ile tanıştı. 16 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu kurslarına devam etti ve 1998'de "Cumhuriyete Selam" adlı oyunla profesyonel sahne hayatına adım attı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne başlayan oyuncu, 1999'da Oyunbazlar Tiyatro Topluluğu'nun kuruluşunda görev aldı. 2001 yılında ise bölüm arkadaşları Yiğit Arı, Ayhan Taş, Dilek Çelebi, Özlem Türay ve Ayça Işıldar Ak ile birlikte Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunu kurdu. Önce Ankara'da faaliyete başlayan topluluk, 2003 yılında İstanbul'a taşındı ve Tiyatro Sporu gösterileriyle Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. Grup, 2006 yılında kendi sahnesi olan Mahşer-i Cümbüş Hayalhanesi'ni açtı ve bugüne kadar binlerce gösteri gerçekleştirdi.

Televizyon ve Sinema Kariyeri

Burak Satıbol'un televizyon kariyeri 2004 yılında Star TV'de yayınlanan "24 Saat" dizisiyle başladı. 2005'te Mahşer-i Cümbüş arkadaşı Dilek Çelebi ile birlikte TV8'de "Zoka" adlı şaka programını sundu. Aynı yıl Yaşam Radyo'da Ayhan Taş ile "Dubara" isimli radyo programını hazırladı. 2006'da Fox TV'de "Anında Görüntü Show" programıyla ekranlarda yer aldı. TRT 1'de "Halil İbrahim Sofrası" dizisinde Münir karakterini canlandırdı. En çok tanındığı roller arasında 2012-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanan "İşler Güçler" dizisindeki Salih Abi karakteri ve 2014'te aynı ekiple devam eden "Kardeş Payı" dizisi bulunuyor. Beyaz perde serüvenine 2013 yılında "Düğün Dernek" filmiyle başlayan Satıbol, "Bir Baba Hindu", "Çalgı Çengi İkimiz", "Sinyalciler", "İçimizden Biri", "Barış Akarsu Merhaba" ve "Yangın Günleri: Independenta" gibi yapımlarda yer aldı.

Burak Satıbol Kimdir

25 Mayıs 1979 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Burak Satıbol, ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyuncu, lise yıllarından beri birlikte olduğu Ece Satıbol ile evli ve çiftin Ecem ile Efe adında iki çocuğu bulunuyor. Şu anda Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunun hem oyuncusu hem de genel sanat yönetmeni olarak görev yapıyor. Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Doğaçlama yeteneği ve komedi anlayışıyla Türk tiyatrosu ve sinema dünyasında önemli bir yere sahip olan Satıbol, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.