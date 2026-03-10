Esra'nın tanınırlığının sınırlı kalmasının temel nedeni, babasının aksine medyadan bilinçli bir şekilde uzak durmasıyla açıklanabilir. Özel hayatını kamuoyuyla paylaşmayı tercih etmeyen Esra Ergin hakkında bilinenlerin büyük çoğunluğu, babası üzerinden gelen haberlerden ibaret.

Esra Ergin kimdir? Annesi ve ailesi

Esra Ergin, oyuncu Binnaz Ergin ile Zafer Ergin'in tek çocuğu. Zafer Ergin, evlenmeden önce yine sanat dünyasından bir isim olan oyuncu Melek Baykal ile 1975-1979 yılları arasında kısa süren bir birliktelik yaşadı. Asıl ve kalıcı yuvayı ise 1986 yılında Binnaz Ergin ile kurdu; çiftin bu evliliğinden Esra dünyaya geldi. Binnaz Ergin de sanat camiasından gelen bir isim olarak tanınıyor.

Baba-kız benzerliği ise zaman zaman magazin haberlerine de yansıyor. Yüz hatlarının babasına belirgin biçimde benzediği söylenen Esra Ergin, bu benzerlik nedeniyle sosyal medyada ara ara gündeme geliyor.

Zafer Ergin'in hastane süreci nasıl gelişti?

Rıza Baba karakteriyle 20 yıla yakın süre boyunca izleyicilerle buluşan Zafer Ergin, evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Eşi Binnaz Ergin konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak vücudun su kaybettiğini ve enfeksiyon değerlerinin yükseldiğini, ancak genel durumun iyi olduğunu aktardı. Çarşamba günü sete döneceğini bildiren Binnaz Ergin, hayranların endişesini bu sözlerle giderdi.

Zafer Ergin kimdir?

30 Ağustos 1942'de Ankara'da doğan Zafer Ergin, Türk tiyatro ve televizyon dünyasının en köklü isimlerinden biri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunu olan oyuncu, profesyonel sahne hayatına 1958'de Devlet Tiyatrosu bünyesinde adım attı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda 60'tan fazla oyunda rol alan Ergin, 1988-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanat yönetmenliği de yaptı.

TRT için gerçekleştirdiği dublaj çalışmaları, güçlü ve tanınan sesini adeta bir markaya dönüştürdü. 2003-2005 yıllarında Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Baron Mehmet Karahanlı rolü geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Asıl kalıcı iz bırakma ise 2006'da Kanal D'de başlayan Arka Sokaklar ile geldi. Dizide Emniyet Müdürü Rıza Soylu olarak 20 sezon boyunca ekranlarda kalan Ergin, bu karakterle Türk televizyon tarihinin simge oyuncuları arasına girdi.