Son Mühür/ Begüm Mol- Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim takvimini eleştirdi. Ara tatillerin çocukların düzenine zarar verdiğini savunan Akalın, yaz tatilinin haziran sonunda başlamasını da doğru bulmadığını dile getirdi.

“Ara tatiller çocukları aptal ediyor”

Kızı Hira’nın eğitimine verdiği önemi sık sık dile getiren Akalın, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





“Ara tatiller çocukları aptal edio!!! Kapanış yaz sonu yapın, erken olmuş haziran sonu! Kim yapıyor bu düzenlemeleri ya, saçma sapan…”

Ünlü şarkıcı, özellikle haziran ayındaki sıcaklarda öğrencilerin ders çalışmakta zorlandığını ve sınıflarda bunaldığını belirtti.

Eğitim takvimi nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre öğrenciler kasım ve mart aylarında iki ara tatil yapacak. Ocak ayında yarıyıl tatili olacak ve dersler 26 Haziran 2025’te sona erecek.