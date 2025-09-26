Son Mühür - Arabesk müziğin sevilen ismi, 52 yaşındaki Gül Tut, sahne adıyla Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

İntihar iddiaları

Güllü'nün hayatını kaybettiğini, oğlu Tuğberk Yavuz annesinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Yavuz, çıkan intihar söylentilerine ise net bir şekilde karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun."

Çarpıcı yorum

Sanat dünyasında büyük üzüntü yaratan vefat haberinin ardından, ünlü şarkıcı Demet Akalın da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Güllü’nün ölümüyle ilgili yorum yapan Akalın, şu ifadeleri kullandı: "Umarım çevredeki apartmanlardan kameralar incelenir. Aşırı üzüldüm, yazık. O kadar acılar, zor yıllar geçir, sonra bu son! Hiç aklıma yatmıyor, araştırılır inşalllah" Ayrıca, Güllü’nün fotoğrafını paylaşarak duygularını ifade eden Akalın, şu sözlere yer verdi: "Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım hatta anlamadım! Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken, inanamıyorum hala çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin."