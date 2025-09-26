Son Mühür- Bilişim suçları ve banka dolandırıcılıklarına karşı hızlı müdahale sağlamak amacıyla MASAK’a (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ek yetkiler verilmesi planlanıyor. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, şüpheli hesap hareketlerini anlık olarak izleyip, gerekli durumlarda hesabın derhal dondurulabilmesini hedefliyor.

Bilişim suçlarında hızlı müdahale amaçlanıyor

NTV'nin haberine göre teklif ile özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık ve diğer bilişim suçlarına karşı etkin önlem alınması öngörülüyor. Banka hesaplarındaki olağandışı hareketlerin tespit edilmesi durumunda MASAK, saniyeler içinde müdahale yetkisine sahip olacak.

11. Yargı Paketi’nde gündeme gelmesi bekleniyor

Yeni düzenlemenin, Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara para ile mücadele kriterleri doğrultusunda hazırlanacağı belirtiliyor. Kanun teklifinin, Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi ve 11. Yargı Paketi kapsamında yer alması bekleniyor.

Hesap hareketleri anlık takip edilecek

MASAK, yeni yetkilerle olağandışı hesap hareketlerini yakından izleyecek. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’daki şüpheli işlem bildirimleri ve bilgi-belge verme maddelerinde de değişiklikler yapılacak. Bu sayede bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleşen işlemler anlık olarak denetlenecek.

Saniyeler içinde hesap dondurma yetkisi

Teklif, kaynağı belirsiz veya kişinin mali kapasitesinin üzerinde olduğu belirlenen tüm hesap hareketlerinde anlık izleme sisteminin devreye girmesini öngörüyor. Böylece ilgili hesaplara el konulması veya dondurma işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli hukuki altyapı sağlanacak.

Meclis’e sunulması Ekim ayında bekleniyor

Hazırlanan kanun teklifinin Ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması ve yasalaşma sürecine girmesi öngörülüyor.