Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kürt sorununun çözümüne yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 18’inci toplantısında alınan İmralı’ya gitme kararı siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Komisyon, oylama sonucu Abdullah Öcalan ile görüşülmesi yönünde karar alırken, açıklama DEM Parti cephesinden geldi.

Komisyonun İmralı adımını “tarihi” olarak değerlendiren DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın önemine vurgu yaptı. Buldan, “Bu kararla birlikte Kürt sorununun çözümüne ve demokratik bir Türkiye’nin inşasına daha emin adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Buldan, kararın hayata geçmesinde rol oynadığını belirttiği isimlere de teşekkür ederek şu ifadeleri paylaştı:

“Komisyon çalışmalarında ve alınan kararda önemli bir rol üstlenen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ezberleri bozan yaklaşımı için MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, yapıcı tutumundan dolayı TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a; katkı sunan tüm siyasi parti genel başkanlarına ve komisyon üyesi milletvekillerine teşekkür ediyorum.”

Komisyonun İmralı kararı, Ankara’da çözüm süreçleri ve siyasi dengeler açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.