Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta DEM Parti grubunda atılan “Apo” sloganlarına ve CHP lideri Özgür Özel’in çıkışlarına sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, “Şehitler ceset değildir, onlar bizim kahramanlarımızdır. TBMM’de taşkın sloganlara asla gerek yoktur. Herkesi sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyorum” dedi.

"Şehitlerimiz ceset değildir"

Bahçeli, terörle mücadelede ortak duruş çağrısı yaparak TBMM’de yaşanan tartışmalara dikkat çekti:

“Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru değildir. Şehitler ceset değildir, onlar bizim kahramanlarımızdır. TBMM'de taşkın sloganlara asla gerek yoktur. Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına dikkat etmeliyiz. Sorumsuz üsluptan uzak durmalıyız.”

Bahçeli, özellikle DEM Parti’nin Meclis’te attığı “Apo” sloganlarına tepki göstererek, milli birlik ve bütünlüğün korunması gerektiğini vurguladı.

En büyük sorun narsizm ve bencillik

MHP lideri, Türk siyasetinde ahlaki yozlaşma ve kişisel çıkarların ön plana çıkmasından yakındı.

“Türk siyaset hayatının üç temel sorun alanı vardır. Bunlardan birincisi kibirli narsistler, işgüzar gevezeler ve bencil muhterislerdir.”

Bahçeli, siyasette kutuplaşma yerine diyalog ve adaletin hâkim olması gerektiğini belirtti:

“Savaş yerine barış, kutuplaşma yerine kucaklaşma, sürtüşme yerine diyalog, çifte standart yerine adalet her sorunun kördüğümünü çözecek tariftir.”

Etnik ve mezhebi ayrışma tehlikesi

Bahçeli, Türk milletinin yıllardır iç ve dış mihraklar tarafından etnik ve mezhebi ayrışmaya sürüklenmek istendiğini söyledi:

“Türk-Kürt ayrışmasını, inanan-inanmayan, laik-antilaik ikilemini tırmandıran odaklar hep aynı çevrelerdir. Alevi-Sünni bloklaşmasını körükleyen Türk ve İslam muhaliflerinin kara kampanyalarıdır.”

“Cemevi de bizim”

Bahçeli, konuşmasında Alevi yurttaşlara da özel bir mesaj verdi:

“Hem Aleviyiz hem Sünni, hepsinden evveli de Müslüman Türk milletiyiz. Alevi inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımızdır. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Cemevinin ibadethane olması yolundaki engelleri kaldırmak gereklidir.”

“Histeri krizine tutulmuştur”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçen hafta yaptığı açıklamalara da sert sözlerle yanıt veren Bahçeli, “Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilemez” dedi.

“CHP’nin başındaki zat histeri krizine tutulmuştur. Yurt dışına gidip Türkiye’yi şikayet eden bir siyasetçi, iş birlikçi bir çizgiye savrulmuştur. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavır değildir.”

Nobel ödülü üzerinden muhalefete eleştiri

Bahçeli, bu yıl Nobel Barış Ödülü’nün Venezuela muhalefetinden bir isme verilmesine de değindi:

“Bu hanımefendi ABD’yi ülkesine müdahale etmeye davet edecek kadar zıvanadan çıktı. İsrail’in bile askeri müdahalesini istemiştir. Ödülünü ABD Başkanı’na ithaf etmiştir. Cezaevindeki eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da bu kişiyi kutladı. İşte CHP budur.”

Terörsüz Türkiye hedefinden sapılmamalı

Bahçeli, konuşmasının sonunda çözüm süreci tartışmalarına da değinerek “27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz ve teklifin hükmü yoktur” dedi.

“Komisyon istişarelerinin sonuna yaklaşıyoruz. 41 yıldır süren bölücü terör sorununun bir günde çözülmesini beklemiyoruz. Ancak terörsüz Türkiye hedefinden asla sapmamalıyız.”

"Askeri hastaneler yeniden açılmalı"

Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini belirterek, “Askeri hastanelerin kapatılması hataydı, açmak sevap olacaktır” ifadelerini kullandı.