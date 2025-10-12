DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis’te grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan beş kişilik bir heyetin İmralı Adası’na gitmesinin planlandığını duyurdu. 11 Ekim’de Medya Haber TV’de katıldığı programda konuşan Buldan, “Komisyonda grubu bulunmayan partilerden isimlerin yer alıp almayacağı konusunda net bir durum yok” dedi.

Buldan ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un heyette yer almayacağını belirterek, “Sayın Kurtulmuş’un İmralı’ya gitme ihtimali bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Meclis’te hangi partilerin grubu var?

Meclis’te hâlihazırda AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grupları bulunuyor. Ancak İYİ Parti, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na üye göndermemişti.

Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: “Heyet gitsin, Öcalan çağrı yapsın”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Ekim Salı günü partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, “İmralı’ya komisyondan bir heyet gönderilsin, Öcalan SDG’ye çağrı yapsın” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıya rağmen, PKK’nın Suriye kolu olarak nitelendirilen SDG/YPG’nin silah bırakmadığını hatırlatarak, “Öcalan’ın örgüte bir kez daha çağrı yapması gerekir” demişti.

Ziyaret bu ay içinde gerçekleşebilir

BBC News Türkçe’nin edindiği kulis bilgilerine göre, Suriye’deki son gelişmeler de dikkate alınarak İmralı ziyaretinin bu ay içinde gerçekleşmesi olasılığı yüksek görülüyor. Ancak adaya gitmesi beklenen beş kişilik heyetin kimlerden oluşacağı henüz netleşmedi.

Komisyon dinleme sürecinde sona geldi

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının ardından Ağustos ayı başında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, farklı kesimlerden temsilcileri — çatışma çözüm uzmanları, hukukçular, şehit ve PKK’lı yakınlarını — dinleme sürecinde sona yaklaştı.

Birkaç toplantının ardından dinleme aşamasını tamamlamayı planlayan komisyonun, MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldığı ve sürece dair yasal düzenleme önerileri üzerinde çalışmaya başlayacağı öğrenildi.

CHP: “Gündemimizde yok”

DEM Partili Buldan’ın açıklamalarının ardından hükümet kanadından resmi bir yanıt gelmedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, “Komisyonun İmralı’ya gitmesiyle ilgili herhangi bir gündem oluşmamıştır. Herhangi bir mutabakat ya da tartışma söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.