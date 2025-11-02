Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çağlar, yaklaşık 10 aylık tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

10 Ocak 2025’te “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanan üç isim, 10 ay sonra yapılan ilk duruşmada savunmalarını verdi. Duruşmaya Hoşyar Sarıyıldız ve Özgür Çağlar bizzat katılırken, Nuriye Arslan SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı.

“2015’ten beri hakkımda soruşturma yoktu”

Mahkemede söz alan Hoşyar Sarıyıldız, siyasi nedenlerle tutuklandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir yıldır 10 metrekarelik bir alanda tutuluyorum. Yıllarca müvekkillerimi savunduğum bu salonda bugün sanık olarak bulunuyorum. 2015’ten bu yana hakkımda hiçbir soruşturma yoktu. Belediye başkan adayı olduğumda hakkımda ‘sipariş dosya’ devreye sokuldu. Bu dava halk iradesinin gaspıdır.”

Sarıyıldız, iddianamede somut delil bulunmadığını, sosyal medya paylaşımlarının bile dosyaya dahil edildiğini belirterek, “Merhum milletvekilimiz Orhan Doğan’ın gözaltına alındığı anı paylaşmışım, o bile suç unsuru sayılmış. Örgüt kendini feshetmişken biz hâlâ tutukluyuz. Mahkeme tarihî bir karar verip bu haksızlığa son vermeli” dedi.

Kürtçe savunmada tercüman krizi

Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle bağlanan Eş Başkan Nuriye Arslan, savunmasını Kürtçe yapmak istediğini belirterek tercüman talep etti. Ancak görevlendirilen tercüman, “akademik dil” gerekçesiyle çeviri yapamayacağını bildirerek çekildi. Yeni bir tercümanın atanmasıyla savunmasına devam eden Arslan, “Bu ülkede milyonlarca Kürt var ama mahkemede çeviri yapacak bir tercüman bulunmuyor. Biz siyasi gerekçelerle tutukluyuz.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 12 saat süren duruşma gece 22.00 civarında tamamlandı. Mahkeme heyeti, üç sanığın da tahliyesine karar verdi.

“Şimdi sıra kayyum gaspına son vermekte”

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, tahliye kararını değerlendirerek şunları söyledi:

“Arkadaşlarımız bugün sadece kendilerini değil, 10 aylık hukuksuz tutukluluğu yargıladılar. Akdeniz Belediyesi Eş Başkanlarımız ve Başkan Yardımcımız serbest kaldı. Şimdi sıra kayyum gaspına son vermekte, belediyeyi halkın seçtiği yöneticilere iade etmekte.”