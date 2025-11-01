Son Mühür / Yağmur Daştan – ORC Araştırma’nın paylaştığı verilere göre; "14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerine Göre" CHP'nin oy oranını en çok artırdığı iller ve oy artışına katkı sağlayan başlıca isimler belli oldu. Mayıs 2023 ve ekim 2025 tarihleri arasını kapsayan araştırmada, CHP’nin oyunun en çok arttığı il Denizli olduğu ifade edildi. Denizli’de CHP’nin oy oranı mayıs 2023’te yüzde 31.9 iken, ekim 2025’te bu oran yüzde 39.8’e çıkarak yüzde 7.9’luk bir artış gösterdiği, oy artışına en büyük katkıyı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı B. Nuri Çavuşoğlu sağladığı belirtildi. Araştırmaya göre ikinci sırada ise Şanlıurfa yer aldı. CHP Şanlıurfa’daki 8,1’lik oy oranını iki yıl içinde yüzde 15.5’e çıkardı. Yüzde 7.4’lük artışta en büyük katkıyı ise milletvekili Mahmut Tanal ortaya koydu.

Şanlıurfa’yı sırası ile Eskişehir, Malatya, Erzincan, Zonguldak, Bolu, Elazığ, Diyarbakır ve Afyonkarahisar izledi. Araştırmaya CHP oy oranını Eskişehir’de 7.2, Malatya’da 6.9, Erzincan’da 6.4, Zonguldak’ta 6.1, Bolu’da 5.9, Elazığ’da 5.5, Diyarbakır’da 4.9, Afyonkarahisar’da ise 4.5 artırdığı sonucu elde edildi.

ORJ Araştırma’nın verileri ise şöyle: