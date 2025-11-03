DEM Parti'den dikkat çeken hamleler gelmeye devam ediyor. Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere DEM Parti heyetinin İmralı'ya gittiği öğrenildi. DEM Parti'den görüşmeyle ilgili yapılan açıklamaya göre, heyetin Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluştuğu öğrenildi.

Ne oldu?

30 Ekim günü DEM Parti İmralı heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme, 1 saat sürmüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan görüşmeye dair açıklama gelmişti. Yapılan yazılı açıklamada, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz." ifadeleri kullanılmıştı.

Bundan sonraki sürecin ise nasıl işleyeceği kamuoyunda merak konusu olmuş durumda