Son Mühür- Proje kapsamında havalimanının mevcut pisti 500 metre uzatılarak toplamda 3 bin metreye çıkarılacak. Böylece hem devlet uçakları hem de büyük gövdeli uluslararası uçakların iniş-kalkışına uygun bir altyapı oluşturulacak.

Dev şeref salonu ve geniş park alanı inşa ediliyor

Yeni VIP Havalimanı’nda devlet başkanları, heyetler ve üst düzey misafirler için özel olarak tasarlanmış büyük bir şeref salonu yapılacak. Ayrıca 45 ila 50 uçaklık park alanı inşa edilerek protokol trafiğinin yoğun dönemlerde sorunsuz işlemesi sağlanacak.

İstimlak süreci tamamlandı

Projeyle ilgili gerekli istimlak çalışmalarının tamamlandığı, inşaat ihalesinin ise Sera İnşaat tarafından alındığı öğrenildi. Çalışmaların hızla devam ettiği ve havalimanının 2026 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesinin hedeflendiği belirtildi.

İşletme DHMİ’ye devrediliyor

Etimesgut Askeri Havalimanı’nın işletmesi, Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) devredilecek. Bu değişiklikle birlikte tesisin sivil uçuş altyapısına uygun şekilde yönetilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.

NATO Zirvesi’ne yetiştirilecek

Yeni VIP Havalimanı’nın en kritik hedefi, Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-9 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi’ne yetiştirilmesi. Proje tamamlandığında Ankara, hem devlet hem diplomasi trafiği açısından stratejik bir merkez kazanmış olacak.