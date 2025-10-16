Son Mühür - Mersin'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Toroslar İlçe Örgütü binasına dün gece taşlı saldırı yapıldı. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yakalanan saldırgan gözaltına alındı.
Taşlı saldırı düzenlendi
Taşlı saldırı sonucu binanın camları kırılırken, Artı Gerçek'te yer alan habere göre mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ilçe binasına taş atan şüpheli yakalandı.
Gözaltına alındılar
Şüphelinin gözaltına alınarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildiği bildirildi. DEM Parti binasına yapılan saldırıda yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştuğu aktarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi