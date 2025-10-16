Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verdi.

Gözaltına alınan şüpheliler

Operasyon kapsamında Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Şaban Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı. Sezgin Baran Korkmaz ve Alpan Keskin hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Suçlamalar ve iddialar

Başsavcılığın açıklamasında, şüphelilerin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.’ye yönelik borçlandırma ve faiz yoluyla menfaat sağlama, ayrıca Muğla Bodrum’daki The Plaza Bodrum otelinin üst hakkını devralma ve işletme iddiaları yer alıyor.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın gizlilik esasına uygun şekilde titizlikle yürütüldüğünü ve kamuoyuna saygıyla bilgilendirme yapılacağını duyurdu