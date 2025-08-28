İş dünyasının yakından tanıdığı isimler Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu'nun ani vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Henüz çok genç yaşında hayata veda eden Akçakayalıoğlu, ABD'nin Miami kentindeki evinde yaşamını yitirdi.

Defne Akçakayalıoğlu Kimdir?

Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring'in kurucu ortakları olan Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı olan Defne Akçakayalıoğlu, başarılı bir akademik kariyere sahipti. ABD'de yer alan saygın üniversitelerden Şikago Üniversitesi'nde bilişsel bilimler alanında lisans eğitimini tamamlamıştı. Babası Hasan Akçakayalıoğlu aynı zamanda TAB Gıda ve Abdi İbrahim gibi sektör devlerinin yönetim kurullarında da görev alıyordu.

Ani Ölümün Nedeni Bilinmiyor

Genç Akçakayalıoğlu, vefatından bir ay önce Miami'deki Miller Tıp Fakültesi'nde görev yapmaya başlamıştı. Gelecek vaat eden bir kariyerin eşiğindeki Defne Akçakayalıoğlu'nun beklenmedik ölümü, hem iş hem de akademik camiada büyük bir üzüntüyle karşılandı. Vefat nedeni henüz netlik kazanmazken, ani gelişen bu durum yakın çevresini derinden etkiledi.

Cenaze Töreni Yarın

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi, vefatının ardından bugün ABD'den Türkiye'ye getirilecek. Genç ismin naaşı, 29 Ağustos Cuma günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Akşam saat 19:00'da ise Beykoz'da ailesi tarafından mevlid okunacağı ve dua edileceği öğrenildi.

Federasyon’dan Taziye Mesajı

Türkiye Golf Federasyonu, yönetim kurulu üyesi olan Hasan Akçakayalıoğlu’na ve ailesine başsağlığı diledi. Federasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Hasan Akçakayalıoğlu’nun kıymetli kızı Defne Akçakayalıoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Akçakayalıoğlu Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz."