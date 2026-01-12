Manisa merkezli yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldı. Beş ilde gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 ilde eş zamanlı baskın

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda 9 Ocak’ta düğmeye bastı. Manisa merkezli olmak üzere Bursa, Kahramanmaraş, İzmir ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.S., Y.Ç., T.Ç., E.E., N.B., M.D. ve N.A.S. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Silah ve yasaklı yayınlar ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde ve bağlantılı adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tüfek, 2 adet kama, çok sayıda yasaklı yayın ile dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen materyallerin incelemeye alındığı bildirildi.

4 kişi cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Mücadelemiz kararlılıkla sürecek”

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının korunması için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, “Manisa halkının huzuru için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir” denildi.