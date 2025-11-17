Son Mühür / Beste Temel - Narlıdere Belediyesi, kadınlara, çocuklara ve özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal projelere destek veren gönüllülerini kültür gezisinde buluşturdu. Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikte gönüllülere verdikleri emek için teşekkür edildi, dayanışma duygusu pekiştirildi.

Doğal ve kültürel duraklarda gerçekleşti

Gönüllüler, Kemalpaşa’da Gölpark, Kımız At Çiftliği, Nazarköy, Boncuk Çarşısı ve Nazarköy Kurudere Kanyonunu ziyaret etti. Doğayla iç içe geçen gezi boyunca katılımcılar hem dinlendi hem de keyifli bir gün geçirdi.

“Gönüllülerimiz sosyal belediyeciliğin en güçlü paydaşıdır”

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gönüllülere şu ifadelerle teşekkür edildi: “Emekleriyle sosyal belediyeciliğin sahadaki en önemli paydaşı olan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen sosyal destek, eğitim, atölye ve saha çalışmalarına katkı sunmak isteyen tüm komşularımızı gönüllü ailemize katılmaya davet ediyoruz.”