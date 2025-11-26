Son Mühür- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında siyaset gündemini hareketlendiren değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi arasında bir birlikteliğin mümkün olabileceğini belirterek, bu yönde her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu söyledi.

Birleşme tartışmaları kulislerde devam ediyor

Son dönemde siyasi kulislerde dört partinin tek çatı altında toplanıp toplanmayacağı yoğun biçimde konuşuluyor. Bazı parti temsilcileri görüşmelerin sürdüğünü dile getirirken, bazı isimlerin ise birleşmeye mesafeli yaklaştığı ifade ediliyor. Buna rağmen dört parti arasında temasların devam ettiği belirtiliyor.

“Toplumsal dönüşümün adresi merkez muhafazakar kitle oldu”

Ekol TV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Türkiye’de büyük toplumsal dönüşümlerin merkez muhafazakar tabanın desteğiyle gerçekleştiğini vurguladı. 1950’den bu yana yaşanan siyasal değişimlerde bu kesimin belirleyici rol oynadığını ifade eden Davutoğlu, söz konusu alanda bir tıkanma yaşandığını öne sürdü.

“Gençlerin umudu zayıfladı”

Ekonomik krizin, hukuk sistemine duyulan güvenin azalmasının ve devlet mekanizmasındaki sorunların toplum üzerindeki etkilerine dikkat çeken Davutoğlu, özellikle gençlerin geleceğe dair beklentilerinin zayıfladığına işaret etti.

“Türkiye kişi merkezli tartışmalara sıkışmamalı”

Türkiye’nin geleceğinin tek bir ismin sonrasına indirgenmemesi gerektiğini savunan Davutoğlu, asıl ihtiyacın kapsamlı ve yapısal reformlar olduğunu dile getirdi. Bu çerçevede siyasetin kişi odaklı değil, çözüm ve reform eksenli bir zeminde ilerlemesi gerektiğini kaydetti.

“Elimden gelen her şeyi yapacağım”

Birleşme olasılığına ilişkin net mesajlar veren Davutoğlu, tıkanıklık yaşanması halinde güçlü bir alternatifin oluşturulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu sürecin kişisel hesaplarla değil, ortak hedefler doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "Gün ego yapma günü değildir" dedi; seçim sürecine girilmeden önce söz konusu birlikteliğin sağlanabileceğini umduğunu ifade etti.