Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel ve kurmaylarını bu hafta zorlu bir mesai bekliyor. Mutlak butlan ihtimalinin gölgesinde gidilen 6 Nisan ve 21 Eylül olağanüstü kurultaylarında PM ve YDK listesi konusunda zorlanmayan Özel'in eli bu kez o kadar rahat değil.

Genel Merkez kulislerinde 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi için şimdiden yoğum mesai başlamış durumda.

Bu haftaki grup toplantısı, Özgür Özel ve kurmaylarının kurultay çalışmaları nedeniyle iptal edildi.



Farklı anahtar listeler çıkar mı?



28-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurultayın ilk gününde parti programı oylanacak. Özgür Özel'in tek genel başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan ikinci günün ardından gözler Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine çevrilecek.

6 Nisan olağanüstü kurultayında anahtar liste çıkaran Oğuz Kaan Salıcı'nın bu kez liste çıkarmaması kuvvetli ihtimal.

Yeni delege yapısında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın az sayıda insanın Elazığ Milletvekili Gürsel Erol liderliğinde anahtar liste çıkartabileceği konuşuluyor.



Anahtar listede kimlerin adı geçiyor?



Çarşaf listeyle yapılacak PM ve YDK seçiminin belirleyicisi Özgür Özel ve kurmaylarının çıkaracağı anahtar liste olacak.

Özel'in anahtar listesinde Demokrat Parti'den gelen Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Gelecek Partisi'nin sözcülüğünden Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığına geçen Serkan Özcan, İYİ Parti'de genel başkan yardımcısı görevinde bulunan Bahadır Erdem, transferi konusunda tartışma yaratan Ankara Milletvekili Adnan Beker'in yer alması kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.



Muharrem İnce listede olacak mı?



Kılıçdaroğlu'na karşı liderlik mücadelesinin ardından CHP'den koparal Memleket Partisi'ni kuran, 31 Mart seçimleri sonrası yaşanan hayal kırıklığıyla CHP'ye dönüş yapan Muharrem İnce de, Özgür Özel'in anahtar listesinde yer alması beklenen isimler arasında yer alıyor.