Son Mühür- Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan spiker Ela Rumeysa Cebeci, adliyeye gelerek ifade vermeye devam etmişti.

Cebeci’nin saçından alınan örnek üzerinde yapılan Adli Tıp Kurumu incelemesinde, uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Tutuklandı

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen spiker, 17 Aralık tarihinde çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı.

İsteği şaşkına çevirdi

Cebeci ile ilgili yeni bir detay ise gazeteci Barış Yarkadaş tarafından paylaşıldı. Yarkadaş, TGRT Haber’de yaptığı açıklamada, “Avukat arkadaşlar şoktan yeni çıktığını söylediler.

Cezaevine gidip gelen avukatlarla konuştum, cezaevi müdüründen Saka su istemiş. 'Ben sadece Saka su içebiliyorum' demiş, PH değeri yüksek diye” ifadelerini kullandı. Cezaevi müdürünün ise, Cebeci’ye Saka yerine Erikli suyu sunmaya çalıştığını belirtti.