Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Aile Bakanlığı’nın proje üzerindeki hazırlıklarını önümüzdeki aylarda tamamlaması bekleniyor. Sistemin gelecek yıldan itibaren hayata geçirilmesi öngörülüyor. Sabah Gazetesi’nin haberine göre uygulama önce pilot illerde başlayacak, ardından tüm Türkiye’ye yayılacak. Pilot illerin hangileri olacağı yakında netleşecek; ancak milli geliri en düşük olan bölgeler, deprem bölgesi ile büyük şehirlerde kent yoksulluğunun yoğun görüldüğü ilçeler öncelikli olacak.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile uyumlu olarak yürütülecek Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında, hanelere “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı” sağlanacak. Öncelikle yıllık bir gelir sınırı belirlenecek; bu sınır, yoksulluk eşiği veya asgari ücret düzeyinde bir tutar olacak.

Ne kadar ödenecek?

Geliri belirlenen eşik değerin altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim tutarı arasındaki fark kadar aylık ödeme yapılacak. Örneğin, eşik 20 bin lira olarak belirlenmişse ve ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin lira ödeyecek. Ailenin hiç geliri yoksa, iş bulana kadar belirlenen tutar kadar maaş bağlanacak. Bu uygulama ile, hakkaniyet gözetilerek gelirden en az pay alan kesimlerin durumu iyileştirilecek ve gelir dağılımı adil bir şekilde düzenlenecek. Uygulamanın hayata geçirileceği Orta Vadeli Plan (OVP) de bunu öngörüyordu; OVP’de, “Aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari geliri garanti edecek, işgücüne katılımı engellemeyecek bütünleşik bir sosyal yardım programı pilot proje olarak başlatılacaktır” ifadelerine yer verilmişti.

Sistem şöyle işleyecek: