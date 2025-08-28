Son Mühür- Grönland’ı ABD için ulusal ve ekonomik güvenlik için büyük önem taşıdığı gerekçesiyle hedefine koyan Trump’ın çabası Danimarka’da rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

Danimarka kamu yayın kuruluşu DR’ın Danimarka istihbaratına dayanarak Trump’la bağlantılı isimlerin Grönland'ın ayrılmasını teşvik etmek amacıyla Danimarka yönetimine karşı muhalefeti teşvik etmekle suçlandığına dair haberi, yaşanan gerilimi su yüzüne çıkardı.

Danimarka, ABD'nin Danimarka'daki en üst düzey diplomatı olan Maslahatgüzar Mark Stroh’la bir araya gelerek iddiaları sordu.

Stroh’un Grönland'ın kendi geleceğini belirleme hakkını yeniden teyit ettiği öğrenildi.

ABD Dışişleri Başkanlığı'ndan mesaj...

ABD Dışişleri Bakanlığı da geç saatlerde gönderdiği e-posta açıklamasında Stroh'un "verimli bir görüşme" gerçekleştirdiğini ve Washington'ın hem Danimarka hem de Grönland ile güçlü bağlar kurma taahhüdünü yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD, Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkına saygı duymaktadır" dedi.

DR’e konuşan Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen,

"Biz bir ortağız, bir müttefikiz ve oyunun diplomatik kurallarının uygulanmasını bekliyoruz. Uluslararası hukuka ve egemenliğe saygı gösterilmesini bekliyoruz.’’ Çağrısında bulundu.