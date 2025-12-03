İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen organize silahlı suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. Örgütün liderinin, Rusya’da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir olduğu belirtilirken, soruşturmanın çocuk failler üzerinden yürütüldüğü açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün Türkiye’deki yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 34 suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame düzenledi.

33 ayrı eylem ve ağır suçlamalar

Savcılık, örgüt adına 33 farklı eyleme katıldıkları belirlenen 34 çocuk arasında 15 tutuklu, 19 adli kontrolle serbest şüpheli bulunduğunu bildirdi.

İddianamede çocuklara yöneltilen suçlamalar arasında:

Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma

Kasten öldürme

Kasten öldürmeye teşebbüs

Nitelikli yağma

Silahla tehdit

Mala zarar verme

6136 sayılı kanuna muhalefet

Ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma

Vahim silah bulundurma

Resmi belgede sahtecilik

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma

Herkesin girebileceği yerde kilitlenmek suretiyle hırsızlık

gibi çok sayıda ağır suç bulunuyor.

Savcılık, suça sürüklenen çocuklar için 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Dava süreci başlıyor

Hazırlanan iddianame, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtilirken, dava dosyasının kapsamı ve çocukların karıştığı eylemlerin niteliği nedeniyle süreç kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.