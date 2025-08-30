30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde yüzücü ve dalgıçlar tarafından denizde dev Türk Bayrağı açıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Antalya'da da büyük coşku ile kutlandı.

Dalgıçlar denizin altında dev Türk Bayrağı açtı

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunumu ve geçit töreniyle devam eden kutlamalar çerçevesinde yüzücü ve dalgıçlar denizin altında dev Türk Bayrağı açtı.

Konyaaltı Sahili'nde toplanan Antalya Konyaaltı Sualtı sporları kulübüne bağlı yüzücü ve dalgıçlar ilk olarak saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından denizde dev Türk bayrağı açan dalgıç ve yüzücülere polis ve Sahil Güvenliğe bağlı helikopterler eşlik ederek coşkuya ortak oldu