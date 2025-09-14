Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgâr denizde tehlikeli anlara yol açtı. Şiddetli rüzgârın etkisiyle dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı.
Dalgalar dalgakıranları aştı
Denizde oluşan dev dalgalar, kıyı şeridindeki dalgakıranları aşarak sahil şeridinde etkili oldu. Tehlikeli deniz koşulları nedeniyle vatandaşlar sahillerden uzak durmayı tercih etti.
Kaymakamlıktan uyarı geldi
Akçakoca Kaymakamlığı, elverişsiz hava koşulları sebebiyle sahillerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, “Vatandaşlarımızın can güvenliği için yasağa hassasiyetle uymaları gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.
Sahiller boş kaldı
Yasağın ardından ilçede sahiller sessizliğe büründü. Yetkililer, denizdeki tehlikeli dalga boyunun normale dönmesinin ardından yasağın kaldırılabileceğini belirtti.