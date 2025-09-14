Son Mühür- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği kulisini ilk veren isim olarak dikkati çeken gazeteci Sinan Burhan dikkat çeken yeni bir katılım dalgası olacak iddiasını gündeme taşıdı.

TV100'de katıldığı programda isim vermeden Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'un büyük ilçelerinden biri olmak üzere toplamda sekiz belediyenin daha AK Parti'ye katılmaya hazırlandığını öne süren Sinan Burhan, CHP'li belediyelerin parti içi tartışmalardan çok yorulduğunu ve 15 Eylül'deki kurultay iptal davasından çıkacak karara göre adım atabileceklerini savundu.

Samsun'dan o isim ben değilim açıklaması...



Sinan Burhan'ın isim vermeden Samsun'dan büyük bir ilçe belediye başkanı da var açıklamasına karşı Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel tepki göstererek iddiaları çirkin bir asparagas olarak nitelendirdi.

Türkel yaptığı açıklamada,

"Ne yoldan, ne yol arkadaşlarımdan ne de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisinden vazgeçerim. Genel başkanımız Özgür Özel'in önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. CHP'ye ve CHP'li belediyelere yönelik bu tür algı operasyonlarına da asla boyun eğmeyeceğiz" mesajı verdi.



AK Parti'ye son olarak tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaatin Köseler'in yerine başkanvekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel ''Yeni Aileme katılıyorum'' sözleriyle katılmıştı.