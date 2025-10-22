Son Mühür- Dünyada sivrisinek bulunmayan nadir bölgeler arasında yer alan İzlanda, bu özelliğini koruyamayabilir. Ülkede, ilk kez doğal ortamda sivrisineklerin varlığı tespit edildi.

Başkent yakınlarında üç sivrisinek yakalandı

İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü’nden entomolog Matthias Alfredsson, başkent Reykjavik’in yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde üç Culiseta annulata türü sivrisinek — iki dişi ve bir erkek — yakaladıklarını duyurdu. Alfredsson, daha önce ülkede yalnızca bir arktik tür sivrisneğin, yıllar önce Keflavik Havalimanı’na inen bir uçaktan çıktığını, ancak o örneğin kaybolduğunu hatırlattı.

Özel tuzaklarda bulundu

Sivrisinekler, genellikle kelebekleri çekmek amacıyla kullanılan ve ısıtılmış şarap ile şeker karışımına batırılmış iplerle hazırlanan tuzaklarda tespit edildi. Alfredsson, “Bu, İzlanda’nın doğal ortamında kayda geçen ilk sivrisineklerdir” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar küresel ısınma ile bağlantıyı vurgulamıyor

Alfredsson, sivrisineklerin gemi veya kargo konteynerleriyle ülkeye taşınmış olabileceğini belirtti. Uzman, bu türlerin soğuk iklimlere dayanıklı olduğunu, uzun ve sert kış koşullarında bile hayatta kalabildiklerini vurguladı. Ancak uzayan yaz mevsimleri ve yumuşayan kışların, türün yeni alanlara yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Bahar aylarında yeni gözlemler yapılacak

Yetkililer, bahar döneminde yapılacak gözlemlerle, söz konusu sivrisinek türünün İzlanda’da kalıcı hale gelip gelmeyeceğinin netleşeceğini ifade ediyor.