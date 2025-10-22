Son Mühür - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sabah saat 05.45’te Akdeniz’de, Muğla’nın Ortaca ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Uşak Deprem Kümesi

Depremin ardından uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede “Uşak Deprem Kümesi”ne dikkat çekerek bölgedeki sismik hareketliliğin altını çizdi. Muğla, Aydın-İzmir, Uşak ve Kütahya... Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin Girit-Rodos Levha Sınırı’ndan Muğla-Isparta yönüne doğru ilerlediğini belirterek Uşak deprem kümesine dikkat çekti ve etkilenen fay hatlarını tek tek açıkladı. Bektaş, "Girit-Rodos Levha Sınırından Muğla- Isparta istikametine stres transferi devam ediyor. Etkilenen Fay Blokları: Muğla, Aydın-İzmir, Uşak ve Kütahya Blokları ifadelerini kullandı. ''Önemli risk...'' Prof. Dr. Bektaş, ayrıca ''Uşak Deprem Kümesinin sağladığı statik ve viskoelastik stres transferi önemli bir risk." dedi.