Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), ortaöğretim ve üniversite öğrencileri için 2025-2026 dönemi burs başvuru ve kayıt yenileme takvimini duyurdu.

ÇYDD’den yapılan açıklamaya göre, ortaöğretim öğrencilerine yıllık 12 bin 500 lira üniversite öğrencilerine ise yıllık 25 bin lira burs sağlanacak. Burs ödemeleri akademik yıl boyunca 10 ay süreyle yapılacak. Dernek, bursların öğrencilerin eğitim sürecinde düzenli bir destek sağlaması için ödemeleri planladı.

Başvuru süreci

Yeni başvurular 9 – 20 Eylül 2025 tarihleri arasında alınırken, mevcut bursiyerlerin kayıt yenileme süreci 23 Eylül – 11 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, başvuru ve kayıt yenileme tarihlerini takip ederek ÇYDD bursiyeri olma imkanına ulaşabiliyor. Başvurular, ÇYDD’nin resmi internet sitesi olan www.cydd.org.tr üzerinden yapılacak.