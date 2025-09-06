Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Güney Marmara’nın ticari potansiyelini harekete geçirmek ve uluslararası öğrencilerin iş dünyasıyla entegrasyonunu sağlamak amacıyla başlatılan BANÜ ELÇİ Programı’nı bölgesel düzeyde genişleterek “Güney Marmara Küresel Ufuk Programı” haline getirdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) öncülüğünde; Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen program, hem bölgesel kalkınmaya hem de Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonuna katkı sunmayı amaçlıyor.

Uluslararası öğrenciler iş dünyasıyla buluşuyor

Projenin ilk aşamasında 223 uluslararası öğrenci arasından seçilen 50 gönüllü öğrenci, kariyer geliştirme eğitimlerine katıldı. Katılımcılar; özgeçmiş hazırlama, kültürler arası iletişim, iş dünyasıyla temas kurma, uluslararası ticaret, pazar analizi ve dijital yetkinlikler gibi konularda kapsamlı bir eğitim aldı.

Program; sanayi ve ticaret odaları, uluslararası firmalar, sivil toplum kuruluşları ve ülkelerin ataşelikleriyle bağlantılar kurulmasını da içeriyor. Ayrıca seminerler, uygulamalı stajlar ve uluslararası iş ağı oluşturma fırsatları da sunuluyor.

“Kültür ve ticaret elçilerimiz”

YÖK Başkanı Erol Özvar, uluslararası öğrencilerin Türkiye’nin kültür ve ticaret elçileri olduğunu vurgulayarak, “Mezunlarımız ülkelerine döndüklerinde üstlendikleri rollerle Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendiriyorlar. Edindikleri bilgilerle kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda iş birliklerine katkı sağlıyorlar” dedi.

“Geleceğin girişimcileri çıkacak”

BANÜ Rektörü İsmail Boz ise program sayesinde firmalarla uluslararası öğrenciler arasında kültürel ve iktisadi etkileşimin artacağını belirterek, “Bu öğrenciler arasından geleceğin girişimcilerinin çıkacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden kariyer değerlendirmesi

Katılımcı öğrencilerden Stanford Nyemba, Shakhlo Rakhimova, Shakhrizoda Abdurakhimova ve Omaima Shabaan, aldıkları eğitimlerin ve firmalarla buluşmaların gelecekteki kariyerleri açısından çok değerli olduğunu belirtti. Türkiye’de kurdukları dostlukların ve edindikleri iş dünyası tecrübelerinin hayat boyu kendilerine eşlik edeceğini ifade ettiler.