Son Mühür- İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Eylül ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. İTO verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini yansıtan endeks Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,19 oranında arttı.

Yıllık enflasyon yüzde 40,75

İTO’nun açıklamasında, 2024 Eylül ayına göre 2025 Eylül ayında fiyat değişimlerinin yıllık bazda yüzde 40,75 artış gösterdiği belirtildi. Böylece İstanbul’da tüketici fiyatlarındaki yıllık enflasyon dikkat çekici seviyelerde seyrini sürdürdü.

İTO 2023=100 bazlı endeks kullanıldı

Verilerin, İTO’nun 2023=100 bazlı endeksi üzerinden hesaplandığı kaydedildi. Bu endeks, İstanbul’daki perakende fiyat hareketlerinin en güncel göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

