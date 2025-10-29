Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen özel konsere ev sahipliği yaptı. Şef Orhun Orhon yönetimindeki İzmir Oda Orkestrası'nın sahne aldığı gecede, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve bariton Arda Aktar solist olarak yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay da konseri izleyenler arasında yer aldı.

Türk bestecilerden özel seçki

Cumhuriyet’in 102’nci yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen konserde, klasik batı müziğinin Türk öncü bestecilerinin eserleri ve seçkin aryalar seslendirildi. AASSM konser salonu, Cumhuriyet coşkusunu paylaşan İzmirli sanatseverlerle doldu.

Başkan Tugay: “Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak”

Konser sonunda sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Tugay, duygularını şu sözlerle ifade etti: “İzlerken büyük bir gurur duydum. Bu orkestrayı İzmir için kurduk ve her performanslarıyla bizi gururlandırıyorlar. Cumhuriyet’in evlatları olarak bu mirasa sahip çıkacağız. Önümüze hangi engel çıkarsa çıksın mücadelemizi sürdüreceğiz ve mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak.” Başkan Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte sahneye davet edilen ünlü orkestra şefi Gürer Aykal’a da teşekkür etti.

“İzmir, Cumhuriyet’in kentidir” vurgusu

İzmir’in Cumhuriyet değerlerinin güçlü temsilcisi olduğunu belirten Başkan Tugay, “Yaptıklarımızla ve duruşumuzla Türkiye’ye örnek olmak için çalışıyoruz. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

“Cumhuriyet biziz”

Şef Orhun Orhon da sahnede yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in anlamına değindi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği parlak sanatçıların eserlerini seslendiriyoruz. Işığı, kararlılığı, yalnızlığı, Türk kadınının gücünü anlatıyoruz. Cumhuriyet biziz; bir hayalden, vazgeçmemekten doğan bir vizyonun mirasçılarıyız.”

Marşlarla final, dakikalarca alkış

Konser, Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı ile sona erdi. İzleyiciler, orkestra ve solistleri ayakta alkışlayarak Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.