Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen tatbikat, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nda yapıldı. Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personeli uygulamaya katıldı.

6,8 büyüklüğünde deprem senaryosu

Senaryo gereği İzmir merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anons edildi. Çalışanlar, bulundukları alanlarda 40 saniye boyunca “çök-kapan-tutun” yöntemiyle korunma pozisyonu aldı. Sarsıntının ardından bina içindeki sistem odasında elektrik kaynaklı yangın çıktığı bildirildi ve alarm sistemi devreye alındı.

Yangına ilk müdahale yapıldı

112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Yangın söndürme ekibi, taşınabilir tüplerle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Anons sistemi üzerinden yapılan tahliye çağrısı sonrası kat görevlileri personeli acil çıkışlara yönlendirdi. Engelli ve özel durumu bulunan çalışanlar destek ekipleri eşliğinde güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

Kayıp personel senaryosu uygulandı

Toplanma alanında yapılan sayımda iki personelin eksik olduğu belirlendi. Senaryo kapsamında yaralandığı bildirilen personelden biri ekipler tarafından binadan çıkarılarak ilk yardım ekibine teslim edildi. Yoğun duman nedeniyle müdahalenin durdurulmasının ardından olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ikinci yaralıyı kurtardı ve yangını kontrol altına aldı.

“Doğru davranış biçimlerini geliştirmelerine katkı sunuyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü’nden Levent Bilgehan, belediyenin birçok yerleşkesinde benzer tatbikatlar yapıldığını belirtti. Bilgehan, şunları kaydetti:

“Yapılan tatbikatların faydası oluyor. Çünkü bu tür durumlarda insanlar ne yapacağını tam olarak bilemiyor, panik oluyor. Bu tür tatbikatlar, personelin acil durumlarda doğru davranış biçimlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.”

Sonuç raporu hazırlanacak

Tatbikat sonunda tüm personelin güvenli şekilde tahliye edildiği teyit edildi. Değerlendirme toplantısında gözlemler paylaşıldı, eksiklikler ve iyileştirme alanları ele alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda detaylı sonuç raporu hazırlanarak acil durum planlarının güncellenmesinde kullanılacağı bildirildi.