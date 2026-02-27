Son Mühür- İzmir’de eğitim veren İzmir TAKEV Ortaokulu bünyesindeki robotik takımı Nexura, FIRST LEGO League 1. İzmir Bölge Turnuvası’nda gösterdiği performansla Türkiye Finalleri’ne katılım hakkı elde etti.

Veri temelli yaklaşım

Sezon hazırlıklarını planlı bir takvim doğrultusunda sürdüren ekip, robot tasarımından yazılım geliştirmeye kadar tüm aşamalarda mühendislik tasarım sürecini esas aldı. Turnuva kapsamında gerçekleştirilen görevlerde robotun saha performansı kadar, jüri değerlendirmesine sunulan araştırma projesi de belirleyici oldu. Takımın analitik problem çözme yöntemi ve veri temelli yaklaşımı değerlendirme sürecinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

Teknoloji tabanlı çözüm

Bu sezon belirlenen tema doğrultusunda kültürel miras alanlarının korunmasına odaklanan öğrenciler, arkeoloji alanında uzman isimlerle görüşmeler yaparak saha güvenliğine ilişkin mevcut riskleri inceledi. Özellikle denetimin sınırlı olduğu zaman dilimlerinde ortaya çıkabilecek insan kaynaklı tehditler üzerine yoğunlaşan ekip, erken tespit ve hızlı bilgilendirme esasına dayalı teknoloji tabanlı bir çözüm modeli geliştirdi.

Hazırlanan proje kapsamında, olası risk unsurlarının anlık izlenmesi ve ilgili kurumlara veri aktarımı sağlanarak müdahale süresinin kısaltılması hedefleniyor.

Hedef Türkiye Finalleri

Araştırma sürecindeki metodolojik yaklaşımı ve robot görevlerindeki başarısıyla dikkat çeken Nexura Takımı, Türkiye Finalleri’nde İzmir’i temsil edecek. Öğrenciler, bilimsel düşünme pratiği ve mühendislik disiplinine dayalı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.