Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediyesi ekipleri, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki camilerde düzenli temizlik çalışması gerçekleştirdi. Program kapsamında cami içi ve çevresinde detaylı uygulama yapıldı.

Halılar, abdesthaneler ve avlular dezenfekte edildi

Çalışmalar çerçevesinde cami içindeki halılar süpürüldü ve dezenfekte edildi. Mihrap, minber ve kürsü gibi bölümler titizlikle temizlendi. Ayakkabılıklar, abdesthaneler ve tuvaletler hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte edildi, cami avluları düzenli hale getirildi.

Başkan Yıldız: “Sağlıklı ve güvenli bir ramazan için sahadayız”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ramazan boyunca temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. İbadethanelerin toplumun ortak değeri olduğunu belirten Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımızın huzur içinde ibadet edebilmesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yaptı. Ramazan ayı boyunca camilerimiz, mescitlerimiz ve diğer ibadet alanlarımız düzenli olarak temizlendi, dezenfekte edildi. Böylece hem sağlık açısından güvenli bir ortam sağlandı hem de Ramazan’ın ruhuna uygun bir atmosfer oluşturuldu.”

İlçe genelinde planlı program dahilinde sürdürülen çalışmaların Ramazan ayı boyunca devam edeceğini kaydeden Yıldız, “Ekiplerimiz ilçe sakinlerinin huzurlu bir Ramazan geçirmesi için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir Ramazan geçirmesi bizim en büyük önceliğimizdir” dedi.