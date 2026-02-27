Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği standartlarında hizmet veren Balçova’daki Teleferik Tesisleri, planlı bakım programı kapsamında geçici süreyle kapalı olacak. Çalışmaların, tesisin güvenli ve kesintisiz hizmet sunması amacıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Mekanik ve hareketli parçalar kontrol edilecek

Bakım süreci kapsamında teleferiğin tüm hareketli ve mekanik parçaları sökülerek kontrol edilecek. Halatların bakımı yapılacak, sistemin kesintisiz çalışmasını sağlayan jeneratörler gözden geçirilecek. Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından tesis yeniden ziyarete açılacak.

Saatte 1200 yolcu kapasitesi

Balçova Teleferik Tesisleri ilk olarak 1974 yılında hizmete girdi. Tesis, 2015 yılında Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde yenilendi. 810 metrelik hatta hizmet veren teleferik, saatte 1200 yolcu taşıma kapasitesine sahip. 20 adet 8 kişilik kabinle yapılan yolculuk yaklaşık 3 dakika sürüyor.

Kabinden inişin ardından giriş bölümünde yer alan seyir teraslarından İzmir Körfezi kuş bakışı izlenebiliyor. Alanda bulunan dürbünlerle manzara seyri imkânı sunuluyor. Tesis, İzmirlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor.