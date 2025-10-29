Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine sağladığı destekleri bu yıl artırdı. 282 kulübe 20 milyon lira nakdi katkı sunulurken, 10 milyon liralık malzeme desteği ve 10 milyon liralık tesis bakım–yenileme yatırımı ile toplam destek tutarı 40 milyon liraya ulaştı. Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen törende, 3 bin 500 sporcu, antrenör ve kulüp yöneticisi ile bir araya gelindi.

Tesis bizden, şampiyonluk sizden

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sporun kent yaşamındaki birleştirici gücüne dikkat çekti. Tugay, “İzmir’in sporcuları cesur, güçlü ve akıllı. Onlara inanıyoruz. Yeni sahalar, salonlar, yüzme havuzu, buz pistleri ve daha birçok tesis hazırlıyoruz. Tesis bizden, malzeme desteği bizden, maddi destek bizden; şampiyon olması sizden. Yaşasın İzmir, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Cumhuriyet vurgusu

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına şükranlarını sundu. Tugay, “Cumhuriyetimizi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Federasyon temsilcisinden teşekkür

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İzmir Şubesi Başkanı Efkan Muhtar, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirterek, “Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözündeki çizgide gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne destekleri için teşekkür ederiz” dedi.

Başarılı kulüplere plaket

Programda, U-15 Türkiye üçüncüsü İzmir Spor Kulübü ile Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonu Gümüldür Spor Kulübü’ne plaket verildi. Ayrıca İzmir’de 75 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Ülküspor başta olmak üzere İzmirspor, Bayındır, Bornova Yeşilova, Ödemiş, Gürçeşme Kaya, Yeni Evka 4, Kahramanlar ve Damlacık spor kulüplerine teşekkür plaketi sunuldu.

İzmir’de tesis atağı sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, amatör spor altyapısını güçlendirmek amacıyla kent genelinde tesis yatırımlarını sürdürüyor. 2024 yılında Bayraklı Şehit Ümit Boz Futbol Sahası yenilendi. Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nin ise yakında hizmete alınacağı belirtildi. Merkezde yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu ve futbol sahası bulunacak.

Atıl alanlar spora kazandırılıyor

Buca Kuruçeşme, Gaziemir 9 Eylül Mahallesi ve Karşıyaka Selçuk Yaşar sahaları yenilendi. Menderes Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi, Evka 4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası da modernize edildi. Tepecik’teki Langar Futbol Sahası’nın yeniden yapılacağı, çocuklar, engelli sporcular ve amatör kulüpler için kullanılacağı açıklandı.

Genç sporculara lig ve malzeme desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da U11 ve U12 Erkek Ligleri ile U13 ve U15 Kız Liglerine isim sponsorluğunu sürdürüyor. Takımlara malzeme ve su desteği sağlanacağı açıklandı.