Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kitaba erişimi artırmak ve okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla kente yeni kütüphaneler kazandırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Konak Metro Kütüphanesi ile Kültürpark’ta Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi hizmete alındı. Yeni adres ise yine Kültürpark oldu.

Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’nin yanında bulunan ve uzun süredir kullanılmayan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Taş Eserler Bölümü, kütüphaneye dönüştürüldü. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 1.500 metrekarelik iki katlı bina nisan ayında hizmete açılacak.

Atıl alan dönüştürüldü

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projenin Kültürpark’ın atıl alanlarını yeniden işlevlendirme hedefinin bir parçası olduğunu belirtti.

“Bu bina, Kültürpark’ın atıl alanlarından biriydi. Amacımız atıl alanları yeniden canlandırmak. Daha fazla yeşil alan ve spor tesisinin yanı sıra Kültürpark’ın kültürel katkısını artıracak projeler üzerinde çalışıyoruz. Burası da dönüştürmeyi planladığımız alanlardan biriydi. Bin 500 metrekarelik kullanım alanına sahip, çok güzel bir kütüphane ortaya çıktı. Konumu oldukça iyi; ferah ve manzaralı bir alan. İzmir’in en güzel kütüphanelerinden biri olacak” dedi.

Görme engellilere özel bölüm

Kütüphanenin özellikle çocuklar ve gençler için tasarlandığını vurgulayan Tugay, güçlü bir kitap koleksiyonu oluşturulduğunu ifade etti. Görme engellilere yönelik özel bir bölümün de yer alacağını belirtti.

“Öncelikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kullanacağı bir kütüphane olacak. Güçlü bir kitap koleksiyonu oluşturduk. Görme engelliler için özel bir bölüm yer aldı. Birçok işlevi bir arada sunan büyük bir kütüphane olacak” ifadelerini kullandı.

Kütüphanede internet erişimi, bilgisayar ve tabletlerle desteklenen güçlü bir dijital altyapı oluşturuldu. Yiyecek ve içecek alanlarıyla gün boyu vakit geçirilebilecek bir ortam planlandı. Tugay, “Burada bulunmayan kitapları talep üzerine temin edeceğiz. Böylece çocuklarımızın istediği her kitaba erişmesini sağlayacağız” dedi.

İsmi gençler belirleyecek

Yeni kütüphanenin adının İzmirli gençlerin katılımıyla belirleneceği açıklandı. Bu amaçla önümüzdeki günlerde anket düzenlenmesi planlandı. Tugay, kentteki kütüphanelere yoğun ilgi olduğunu, açılan her kütüphanenin kısa sürede dolduğunu kaydetti. Şato Kütüphanesi ile Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi’nin tam kapasite hizmet verdiğini belirtti.

Her yaştan yurttaşa hitap edecek kütüphanede dergi ve gazeteler de yer alacak. Tugay, “İnsanlarımızın bilgi ve kültür düzeyini artırmak istiyoruz. İzmir kültür-sanat okuryazarlığı yüksek bir şehir; ancak bunu daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Öyle güzel bir kütüphane olacak ki buraya gelmemek mümkün olmayacak. Kitabı ve okumayı seven herkes burayı çok sevecek” dedi.

Sırada 15 bin metrekarelik proje var

Başkan Tugay, İzmir’in en büyük kütüphanesi olacak yeni bir projenin hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı. 15 bin metrekarelik kullanım alanına sahip dev kütüphane için yer bilgisinin şimdilik açıklanmadığını belirten Tugay, “İlerleyen süreçte bundan daha büyük bir kütüphane yapacağız. Yerini şimdilik sürpriz olarak bırakıyoruz. Kütüphane konusunu en başından beri önemsiyoruz. Gençlerimizin buna çok ihtiyacı olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.