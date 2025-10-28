Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları İzmir’de sabah saatlerinde büyük bir coşkuyla başladı. İzmir Valiliği’nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı programı, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle start aldı.

Başkan Tugay ve protokol törende yer aldı

Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay katıldı. Ayrıca CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Ümit Özlale ve Seda Kaya Ösen ile MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da törende hazır bulundu.

Siyasi parti temsilcileri, emniyet ve askeri yetkililer, belediye başkanları, meslek odaları, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de meydandaki yerlerini aldı.

Program, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından Orgeneral İrfan Özsert ve Başkan Dr. Cemil Tugay da anıta çelenk bıraktı.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı hep bir ağızdan okundu.

İzmir halkından yoğun ilgi

Cumhuriyetin ilanının 102. yılı dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı tören, İzmirli vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Cumhuriyet Meydanı, sabahın erken saatlerinden itibaren bayraklarla donatıldı; katılımcılar, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve Atatürk’ün mirasını coşkuyla andı.