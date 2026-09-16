Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası’nın bugün alacağı karardaydı. ABD Merkez Bankası (FED) beklentiler düzeyinde yani 25 baz puanlık faiz artırımı kararı aldı.

Bankanın uyguladığı politika bandı yüzde 3,75-4 seviyelerine yükseldi.

Üç yıl sonra faiz artırıldı

FED, Temmuz 2023'ten beri ilk kez faiz artırımına gitti. FED'in aldığı karara göre, 26 Temmuz 2023'te politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.

Enflasyon vurgusu

Faiz kararında enflasyonun FED'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyretmesi etkili oldu. ABD'de ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşirken, çekirdek enflasyon yüzde 2,4 oldu. İstihdam piyasasında da ağustos ayında 162 bin kişilik artış kaydedildi. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 56 binin oldukça üzerinde gerçekleşti.